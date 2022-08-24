Жителя Карелии за избиение прохожего отправили в колонию, где содержатся самые жестокие преступники

В Кемском районе рецидивиста, избившего знакомого на улице, отправили в колонию особого режима, сообщается на сайте городского суда.

Неоднократно судимый житель Кеми осужден за причинение прохожему физической боли в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что ранее судимый за избиение человека мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь у одного из домов Кеми, в ходе ссоры со знакомым умышленно ударил кулаком по лицу и по голове, причинив потерпевшему физическую боль и ссадины на голове в височной области, а также раны в области брови.

Суд квалифицировал действия подсудимого как насильственные, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий.

С учетом имеющегося у подсудимого рецидива преступлений, наличия непогашенных судимостей, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, позиции государственного обвинителя относительно вида и размера наказания, суд приговорил подсудимого к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, где содержатся самые жестокие преступники за особо опасный рецидив.