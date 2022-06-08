За кражу 18 тысяч рублей жительница Карелии отдала мужа под суд

В Суоярви мужчина украл с банковского счета своей жены 18 тысяч рублей и поплатился, сообщили в районном суде.

Житель Суоярви, сломав свой мобильный телефон, решил взять в долг денег у своей жены, с которой не проживает вместе. В гостях у супруги мужчина попросил денег в долг, на что получил отказ.

Подсудимый попросил супругу прийти к нему домой, чтобы при помощи компьютера и ее телефона посмотреть баланс на своей банковской карте. Находясь в своей квартире, мужчина взял телефон жены и украл с ее карты 18 тысяч рублей. Смс-сообщения о списании он удалил. После чего подсудимый вернул супруге телефон.

Через некоторое время потерпевшая увидела, что муж украл деньги с ее счета. Местная жительница стала требовать, чтобы супруг вернул деньги. Мужчина заявил, что ничего возвращать не будет, а через несколько дней потратил похищенные деньги.

Женщина обратилась в суд, чтобы заставить мужа вернуть деньги. Оказавшись на скамье подсудимых, житель Суоярви вину полностью признал, в содеянном раскаялся и вернул супруге украденные деньги.

Приговором суда мужчина признан виновным в краже, совершенной с банковского счета. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с возложением дополнительных обязанностей.