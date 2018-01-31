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Новости. Криминал
12:40, 31 Января 2018

За кражу запчастей на железной дороге житель Карелии отправился на нары

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В Петрозаводске суд вынес приговор 44-летнему мужчине, похитившему старые запчасти на территории одной из железнодорожных организаций, сообщили в пресс-службы транспортной полиции.

В дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о хищении бывших в употреблении запасных частей железнодорожных вагонов, складированных на территории одной из железнодорожных организаций, расположенной в столице Карелии. Сумма ущерба, причиненного ОАО "РЖД", составила свыше 32 тыс. рублей.

Стражи порядка выявили и задержали гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 44-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение тяжких преступлений против личности. Отмечается также, что данное преступление он совершил спустя четыре месяца после освобождения из мест лишения свободы.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник совершил хищение путем незаконного проникновения на территорию железнодорожной организации. Затем он складировал похищенные детали у гаражей, расположенных рядом с железнодорожным предприятием, намереваясь позднее сдать их в пункт приема металлолома. Однако довести до конца свои преступные деяния он не смог, так как был задержан с поличным сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте. Похищенное имущество было изъято.

Следственным отделением Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В настоящее время Петрозаводским городским судом данный гражданин признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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