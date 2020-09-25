За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19,сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1337 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.