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За минувшие сутки в Карелии 21 ребенок выздоровел от коронавируса

Новости. Общество
09:32, 30 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10857, сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии.

По данным на 30 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 14 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10916. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 ребенок. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10857.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 198 инфицированных, выздоровели 212 человек, зарегистрировано четыре смерти.

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