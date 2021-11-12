За минувшие сутки в Карелии 21 ребенок выздоровел от коронавируса

Общее число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10857, сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии.

По данным на 30 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 14 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10916. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровел 21 ребенок. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10857.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 198 инфицированных, выздоровели 212 человек, зарегистрировано четыре смерти.