Один ребенок за минувшие сутки в Карелии заболел коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемость COVID-19 сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 7 мая, в Карелии зарегистрировано 46052 инфицированных коронавирусом, из общего числа 4274 — это дети. В минувшие сутки, 6 мая, заболевших детей было 4273. За сутки COVID-19 заболел 1 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 43 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 46052 человека. Выздоровели — 44174. Умерли 486 пациентов.