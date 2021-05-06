От коронавируса в Карелии умерли 486 человек, три смерти зарегистрировано в минувшие сутки

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 63-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова умер 70-летний петрозаводчанин, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 56-летняя жительница Толвуи. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 486 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 43 человек. Из этого числа заболевших – 39 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 46052 человека.

Выздоровели 44174 человека, за сутки выписан по выздоровлению 51 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7499,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3308,5 случая, по Северо-Западу – 5795,3.