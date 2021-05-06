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От коронавируса в Карелии умерли 486 человек, три смерти зарегистрировано в минувшие сутки

Новости. Общество
09:22, 07 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 63-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской больнице им. В.А. Баранова умер 70-летний петрозаводчанин, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 56-летняя жительница Толвуи. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 486 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 43 человек. Из этого числа заболевших – 39 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составляет 46052 человека.

Выздоровели 44174 человека, за сутки выписан по выздоровлению 51 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7499,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3308,5 случая, по Северо-Западу – 5795,3.

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Комментарии

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кир
2021-05-07 10:02:50
Лишь бы день начинался и кончался тобой. :)
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