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За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 776 человек

Новости. Общество
12:10, 23 Августа 2021
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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Всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 176 820 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 603 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 6 766 541 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 034 867.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 15401 человек.

За прошедшие сутки скончались 776 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 176 820.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 175,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 375 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 августа остаются 1 264 213 человек.

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