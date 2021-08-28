За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 792 человека

Всего с начала пандемии зарегистрировано более 182 тысяч летальных случаев, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 360 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 901 152 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 162 430.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 180 человек.

За прошедшие сутки скончались 792 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 182 429.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 386 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 августа остаются 1 251 649 человек.