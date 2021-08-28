Реклама
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам – найти легко
27.08.2021 17:46
Список кандидатов в депутаты Заксобрания Карелии по округам в Петрозаводске – найти легко
27.08.2021 17:03
Жители Лоухского района принимают важные решения для сохранения своей уникальной истории (ВИДЕО)
27.08.2021 13:50
Жители Кемского района принимают решения, которые помогут сделать его комфортным (ВИДЕО)
27.08.2021 09:35

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 792 человека

Новости. Общество
13:27, 30 Августа 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

Новости партнеров

Всего с начала пандемии зарегистрировано более 182 тысяч летальных случаев, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 18 325 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 360 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 901 152 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 162 430.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 180 человек.

За прошедшие сутки скончались 792 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 182 429.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 178,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 386 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 августа остаются 1 251 649 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
23.08.2021, 11:00
В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер (СРОЧНО)
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

Аналитика

Сегодня 14:08
Капитал
Бюджетный эффект – чисто символический
Правительство Карелии намерено упразднить часть налоговых льгот, ради нескольких тысяч рублей дополнительных доходов.
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
Сегодня 11:17
Карелия: у воды и не напиться 1
Сегодня 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 2
27.08.2021 11:38
Любишь деньги — полюбишь и туристов
25.08.2021 14:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Исконно русский продукт с карельской «изюминкой»
27.08.2021 11:34
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
23.08.2021 14:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»