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За минувшие сутки в России выявлено 9 284 случая коронавируса, из них 1 015 - без клинических проявлений болезни

Новости. Общество
12:05, 22 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации составляет чуть менее 4,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние 24 часа в России выявлено 9 284 случая COVID-19 в 83 регионах, из них 1 015 (10,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 466 153 человека.
Выздоровели 4 077 185 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 7 790 человек.

Летальных случаев за все время: 95 391, за минувшие сутки зарегистрирован 361 летальный исход с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 117,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 274 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 марта остаются 482 160 человек.

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Комментарии

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кир
2021-03-22 12:07:43
Пофиг совсем. Уже умерли все, кому суждено.
Гость
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