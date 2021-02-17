За минувшие сутки в России зафиксирован рост числа смертей от COVID-19

За последние 24 часа в России зарегистрировано 480 смертей больных коронавирусом, сутками ранее было 467 летальных исходов .

За последние сутки в России выявлено 13 447 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 125 598 человек.

Выздоровели 3 661 312 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 18 730 человек.

Летальных случаев за все время: 81 926, за минувшие сутки зарегистрировано 480 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 363 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 февраля остаются 608 551 человек.