Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию 1
17.02.2021 13:00
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог"
Сегодня 10:40
Умер актёр Андрей Мягков 2
Сегодня 10:35
Парфенчиков назвал условия и сроки отмены масочного режима и других ограничений 4
17.02.2021 12:57
Прокуратура Карелии оценит степень ответственности лиц, отвечающих за содержание дороги, где произошло смертельное ДТП 4
17.02.2021 16:53
Временные ограничения движения вводятся на дороге в Карелии
17.02.2021 18:00

За минувшие сутки в России зафиксирован рост числа смертей от COVID-19

Новости. Общество
12:25, 18 Февраля 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

За последние 24 часа в России зарегистрировано 480 смертей больных коронавирусом, сутками ранее было 467 летальных исходов .

За последние сутки в России выявлено 13 447 случаев COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 125 598 человек.

Выздоровели 3 661 312 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 18 730 человек.

Летальных случаев за все время: 81 926, за минувшие сутки зарегистрировано 480 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 363 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 февраля остаются 608 551 человек.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Аналитика

Сегодня 11:56
Капитал
Развод по правилам
Ветеран труда из Сортавалы более двух лет пытается добиться от карельских чиновников разъяснений, как рассчитывался норматив потребления электроэнергии для отопления жилого дома.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
Сегодня 10:45
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог"
Сегодня 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Реставратор Николай Попов: "Мне стыдно сейчас перед Преображенкой!" 2
16.02.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»