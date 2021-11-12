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За минувшие выходные на дорогах Карелии были остановлены 22 пьяных водителя

Новости. Общество
12:23, 27 Декабря 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Одного из нарушителей ждет уголовная статья, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Всего за два выходных дня, по данным ГИБДД Карелии, в республике были отстранены от управления 22 нетрезвых водителя, одному из которых предстоит понести уголовное наказание — мужчина сел пьяным за руль повторно.

Так, в Суоярви в субботу автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, заподозрив, что его водитель нетрезв. Алкотестер подтвердил предположение полицейских. В отношении нарушителя, 50-летнего местного жителя, были составлены административные материалы.

В Кондопожском районе на федеральной трассе «Кола» также был остановлен житель города бумажников. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердилось, что он пьян.

Напомним, ранее пьяный гость из Москвы обещал расправиться с персоналом отеля в Карелии.

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Комментарии

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кир
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