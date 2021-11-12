За минувшие выходные на дорогах Карелии были остановлены 22 пьяных водителя

Одного из нарушителей ждет уголовная статья, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Всего за два выходных дня, по данным ГИБДД Карелии, в республике были отстранены от управления 22 нетрезвых водителя, одному из которых предстоит понести уголовное наказание — мужчина сел пьяным за руль повторно.

Так, в Суоярви в субботу автоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ, заподозрив, что его водитель нетрезв. Алкотестер подтвердил предположение полицейских. В отношении нарушителя, 50-летнего местного жителя, были составлены административные материалы.

В Кондопожском районе на федеральной трассе «Кола» также был остановлен житель города бумажников. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердилось, что он пьян.

Напомним, ранее пьяный гость из Москвы обещал расправиться с персоналом отеля в Карелии.