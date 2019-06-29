За нарушения ПДД в Карелии оштрафованы 6 тысяч пешеходов

Автоинспекторы за различные нарушения ПДД оштрафовали более 6 тысяч пешеходов, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Карелии с начала года по собственной неосторожности в 25 авариях погибли два пешехода и 25 пешеходов травмированы.

В ГИБДД предупреждают, что последствия при нарушениях ПДД для пешехода могут куда более серьезные, чем штраф.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о том, что нельзя останавливаться посреди пути без необходимости. Также стражи порядка попросили пеших участников движения не вводить водителей в замешательство хаотичными действиями, двигаться по дороге, только убедившись в безопасности; переходить дорогу только в строго обозначенных места.

Напомнили о важности светоотражателей в ночное и вечернее время.

"Если движется транспорт с сигнальными знаками, необходимо как можно скорее уйти с дороги", - добавили в ГИБДД к инструктажу пешеходов.