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За неделю 100 человек пострадали от укусов клещей в Карелии

Новости. Общество
16:14, 17 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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За минувшую неделю в больницы республики с жалобами на укусы клещей обратились 100 человек, из них детей 28, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Из 100 человек, пострадавших от укусов клещей за прошедшую неделю в Карелии, 54 – жители Петрозаводска, в том числе 12 детей.

Всего с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратился уже 201 человек, из них 58 детей. Первое обращение поступило 14 апреля от 61-летнего жителя деревни Гонганалица Пряжинского района.

В вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии» проведены исследования 275 клещей на пораженность возбудителями инфекций.

С начала года в Карелии прививку против клещевого энцефалита сделали 6290 человек, в том числе 2266 детей.

Ранее администрация Петрозаводска сообщила о начале антиклещевой обработке общественных территорий города.

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