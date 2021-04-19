За неделю 15 жителей Карелии госпитализированы с диагнозом ОРВИ

Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям в республике превышен на 16,4%, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировано 5477 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше эпидемического порога на 16,4%. Заболеваемость ниже эпидпорога зафиксирована в возрастных группах: 0-2 года, 7-14 лет, 15 лет и старше. Незначительное превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 3-6 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения стала ниже на 5,4%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправили 5-ть классов в 4-х школах и 39-ть групп в 22-х детских садах Петрозаводска.

За неделю 15 человек с диагнозом ОРВИ попали в стационары.

При обследовании больных выделено 6 респираторных вирусов (1 вирус парагриппа, 2 - риновирус, 1 - сезонный коронавирус, 2 - бокавирус).