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За неделю 167 жителей Карелии попали в больницы с пневмонией

Новости. Общество
15:45, 21 Февраля 2022
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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За минувшую неделю в республике зарегистрировано 202 случая внебольничной пневмонии.

По данным Роспотребнадзора Карелии, количество заболевших внебольничной пневмонией выше уровня предыдущей недели на 15,4%. Заболеваемость внебольничными пневмониями в целом по республике выше среднемногонедельного  показателя на 15,3%. За прошедшую неделю выявлено 202 случая (33,2 на 100 тыс. населения).

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня на +16.3%, за неделю зарегистрировано 85 случаев (30,3 на 100 тыс. населения).

За последние 7 дней 167 человек были госпитализированы с пневмонией.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен в 2,3 раза.

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