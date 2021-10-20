За неделю 371 житель Карелии заболел пневмонией

Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в республике превышен в 3,2 раза, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За минувшую неделю в республике зарегистрирован 371 случай заболевания внебольничными пневмониями. Показатель заболеваемости составил 60,4 на 100 тысяч. Это выше среднемногонедельного уровня в 3,2 раза (среднемногонедельный, рассчитанный за 3 года — 116 и 18,8 соответственно).

В Петрозаводске за неделю 136 человек заболели пневмонией. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше средне-многонедельного уровня в 2,5 раза

Количество заболевших внебольничной пневмонией меньше, чем на предыдущей неделе на 18 случаев. При этом в больницы с пневмонией за неделю попали 336 человек.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ превышен в Карелии почти в полтора раза.