За неделю клещи атаковали 213 человек в Карелии

За минувшую неделю была зафиксирована почти половина всех нападений клещей, случившихся в 2023 году.

В Роспотребнадзоре Карелии привели данные по нападениям клещей за минувшую неделю. С жалобами на присасывания клещей обратились 213 человек, в том числе 63 ребенка. В Петрозаводске было зарегистрировано 55 обращений, из них 20 детей.

Первое нападение клеща на человека в Карелии в 2023 году было зафиксировано 16 апреля. Всего с этого времени членистоногие 451 раз нападали на людей, объектами атаки в том числе стали 157 детей. Почти половина обращений с жалобами на присасывание клещей — 213 — была зафиксирована в Петрозаводске.

Нападения были зафиксированы во всех районах Карелии, кроме Лоухского, Муезерского, Калевальского, Кемского и Беломорского районов, а также Костомукши. Было лабораторно подтверждено 2 случая клещевого боррелиоза.

С начала года прививки против клещевого энцефалита получили 9512 человека, в том числе 3152 человека младше 18 лет.