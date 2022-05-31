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За неделю количество зарегистрированных безработных в России выросло почти на 2%

Новости. Общество
20:30, 03 Июня 2022
фото: © Митя Алешковский / ТАСС

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В России зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных.

Количество зарегистрированных безработных граждан в РФ с 23 по 30 мая увеличилось на 11,5 тысяч, также отмечается рост числа работников, находящихся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Численность зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тысяч человек до 686,4 тысячи граждан», — сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

Кроме того, за период с 23 по 30 мая выросло на 2,7 тысячи количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, — с 127,5 тысяч до 130,2 тысяч человек. Число работников, находящихся в простое, возросло на 1,2 тысячи — с 130,7 тысячи до 131,9 тысяч человек.

При этом вице-премьер отметила, что «в то же время продолжается рост числа вакансий на портале „Работа в России“. На сегодняшний день соискателям доступно более 2,250 миллиона предложений о работе».

«Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза», — подчеркнула Голикова, слова которой привели в ее аппарате.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что продолжается прием заявок на переобучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Приступили к обучению 25,6 тысяч человек.

По данным ВНИИ труда, рынок в РФ постепенно адаптируется к новым условиям, ситуация, в целом, остается стабильной, число вакансий с марта возросло на 400 тысяч, фиксируется также рост зарплат и отсутствие массовых высвобождений.

Вместе с тем директор ВНИИ Дмитрий Платыгин сказал, что наблюдаемая позитивная динамика «связана, в том числе с сезонным фактором». «Апрель — это тот месяц, когда активно ведется рекрутинг на сезонные работы, при этом на зимних сезонных работах во многих регионах сотрудники еще сохраняют свои места», — добавил он.

Росстат 1 июня сообщил, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года опустился до 4%, обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года.

Предыдущий исторический минимум — 4,1% — был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте. В январе этого года безработица в РФ повысилась до 4,4%.

Общая численность безработных в России в апреле 2022 года составила 3 миллиона 005 тысяч человек, что на 73 тысяч ниже показателя марта 2022 года.

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