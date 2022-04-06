За неделю росгвардейцы в Карелии задержали 17 человек только за административные нарушения

Еще четверо человек подозреваются в преступлениях, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Сотрудники подразделений Росгвардии за минувшую неделю 350 раз выезжали на различные объекты и квартиры по сообщениям о сработке сигнализации. В результате 18 раз были остановлены попытки кражи.

На маршрутах патрулирования росгвардейцы задержали 17 человек за административные нарушения. Кроме того, 4 человека были задержаны по подозрению в совершении преступления.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который матом защищал украденное пиво от продавцов.