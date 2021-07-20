За неделю в Карелии 26 человек стали жертвами укусов клещей, половина пострадавших из Петрозаводска

С начала эпидсезона к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2712 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 26 человек, включая 5 детей. В 2020 году этот показатель был 137 и 23 соответственно. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 12 обращений, в том числе 1 ребенок (в 2020 году - 33 и 4 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2712 человек, из них детей – 520. В Петрозаводске общее число обратившихся - 1420, включая 233 ребенка.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Карелии провели исследования 2650 клещей на пораженность возбудителями инфекций. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 5 случаев заболевания клещевого энцефалита, 7 случаев клещевого боррелиоза, из них 1 ребенок. За прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Медвежьегорский район).