За неделю в Карелии госпитализировали 22 человека, заболевших ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5909 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 21,4%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастной группе: 7–14 лет (+0,7%); 15 лет и старше (+65,9%).

Превышение среднемногонедельного уровня отмечается: в Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4,5% (+255сл.).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом выведены на карантин 6 классов в трех школах Беломорского района, 1 класс в Пудожском районе. Закрыты полностью дошкольные группы при Пушнинской школе и Нюхотской в Беломорском районе; приостановлена деятельность двух групп в детском саду в Сортавале, 2 группы в двух детских садах Беломорского района. В Петрозаводске приостановлена деятельность трех групп в трех детсадах.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией возбудителей ОРВИ выделены респираторные вирусы: риновирусы (60,0%) и сезонные коронавирусы (20,0%), 1 вирус гриппа А Н2N3.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 22 человека.