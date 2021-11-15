890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

За неделю в Карелии госпитализировали 22 человека, заболевших ОРВИ

Новости. Общество
15:11, 02 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5909 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше эпидемического порога на 21,4%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастной группе: 7–14 лет (+0,7%); 15 лет и старше (+65,9%).

Превышение среднемногонедельного уровня отмечается: в Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах, а также в Костомукше и Петрозаводске.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4,5% (+255сл.).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом выведены на карантин 6 классов в трех школах Беломорского района, 1 класс в Пудожском районе. Закрыты полностью дошкольные группы при Пушнинской школе и Нюхотской в Беломорском районе; приостановлена деятельность двух групп в детском саду в Сортавале, 2 группы в двух детских садах Беломорского района. В Петрозаводске приостановлена деятельность трех групп в трех детсадах.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией возбудителей ОРВИ выделены респираторные вирусы: риновирусы (60,0%) и сезонные коронавирусы (20,0%), 1 вирус гриппа А Н2N3.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 22 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Аналитика

Сегодня 12:38
Капитал
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
В ближайшие годы здесь появится крупный жилой комплекс с торговым центром и пешеходной зоной.
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»