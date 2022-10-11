За неделю в Карелию почти тысяча человек заразились коронавирусом

За неделю в республике зарегистрировано 903 случая заболеваний Covid-19, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

В Карелии на 17 октября лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 159 184 человек, из них дети до 17 лет – 20 528, лица старше 65 лет – 26 755.

За 41-ю неделю зарегистрировано 903 случая заболеваний Covid-19, по сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 37,2%. Снижение числа заболевших отмечается во всех возрастных группах.

В республике средний показатель тестирования в неделю составляет — 153,7 на 100 тыс. населения.