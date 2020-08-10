За несколько дней автоинспекторы Карелии поймали более 30 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные дни провели сплошные проверки водителей на трезвость.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, всего за выходные дни, а также за ночь и утро понедельника, автоинспекторы пресекли 36 нарушений ПДД РФ нетрезвыми водителями.



В числе пьяных автолюбителей – пять женщин.



А четыре водителя предстанут перед судом за повторное управление в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.



Кто стал очевидцем управления автотранспортом пьяным водителем, просят незамедлительно сообщать в полицию все имеющиеся сведения – 102 или 112.

Ранее местные жители пожаловались на пьяного пенсионера за рулем.