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За несколько дней автоинспекторы Карелии поймали более 30 пьяных водителей

Новости. Общество
09:14, 11 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные дни провели сплошные проверки водителей на трезвость.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, всего за выходные дни, а также за ночь и утро понедельника, автоинспекторы пресекли 36 нарушений ПДД РФ нетрезвыми водителями.

В числе пьяных автолюбителей – пять женщин.

А четыре водителя предстанут перед судом за повторное управление в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем.

Кто стал очевидцем управления автотранспортом пьяным водителем, просят незамедлительно сообщать в полицию все имеющиеся сведения – 102 или 112.

Ранее местные жители пожаловались на пьяного пенсионера за рулем.

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Комментарии

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Ушастый
2020-08-11 10:21:31
Нет достойного примера! Нет достойного наказания, ежели б закон был жёсткий и для всех один, как в Европе цивилизованной, или Америке, то тогда да, а так, в разном всё подряд, только наказывают по разному....да и по другому здесь быть не может...
Даже у самого Лукашенко пьяными попадаются, но, разумеется, очень редко...с нашими показателями сравнивать просто смешно...одна Карелия Беларусь "закроет",наверное,...
кир
2020-08-11 10:01:13
Отбирать машины у пьяных будете? Нет? О чем тогда речь?
*
2020-08-11 09:19:38
Карелы пошли в разнос . упились в у смерть , не отстают и дамы .
Гость
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