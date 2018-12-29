За незаконную добычу рыбы в Карелии и других регионах придется платить больше

Правительство РФ внесло изменение в законодательство об увеличении таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, за незаконную добычу одного экземпляра лосося атлантического (семги), независимо от веса и размера, теперь придется заплатить 13675 рублей (по действовавшему ранее законодательству эта сумма составляла 1250 рублей), судака – 3305 рублей (ранее – 250 рублей за 1 экземпляр). Такса за палию, форель всех видов, щуку увеличена с 250 рублей до 925 рублей за 1 экземпляр.

За нарушение требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.