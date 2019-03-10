За ночь в Карелии сгорели дом и баня

Пожары произошли в Крошнозере и в Суоярви 10 марта, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.45 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в с. Крошнозеро на ул. Школьной, 11. В 3.30 пожар ликвидирован.

Дом сгорел. Пожарные вынесли из сгоревшего дома 1 газовый баллон.

В 4.38 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Суоярви на пер. Комсомольском у д. 14. В 4.55 пожар ликвидирован.

Баня сгорела полностью.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.



