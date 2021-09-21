За один день в Карелии 42 ребенка заразились коронавирусом

Число детей с COVID-19 в республике продолжает расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В субботу, 25 сентября, по данным Минздрава республики, в Карелии COVID-19 обнаружен у 51 ребенка.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6926 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6604 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса и две смерти. С начала пандемии в республики заболели 65073 человека, выписаны по выздоровлению 61930 пациентов, умерли 855 человек.