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За один день в Карелии 42 ребенка заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:54, 26 Сентября 2021
фото: © Минздрав Карелии

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Число детей с COVID-19 в республике продолжает расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 42 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В субботу, 25 сентября, по данным Минздрава республики, в Карелии COVID-19 обнаружен у 51 ребенка.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6926 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6604 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса и две смерти. С начала пандемии в республики заболели 65073 человека, выписаны по выздоровлению 61930 пациентов, умерли 855 человек.

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