Более 50 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных детей в республике достигло 6884.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 51 ребенка в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6884.

За сутки выздоровели 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6565 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 192 пациента.