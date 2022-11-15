Рецидивистка из Карелии лишилась свободы на три года за кражу 730 рублей

Ранее судимую жительницу Карелии приговорили к реальному сроку за кражу банковской карты, сообщили в Беломорском райсуде.

Нетрезвая жительница Беломорска похитила из сумки своей знакомой банковскую карту, после чего вышла из квартиры и рассчиталась за покупки с помощью бесконтактной оплаты. С карты потерпевшей женщина списала 730 рублей.

Свою вину ранее судимая жительница Беломорска не признала, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца в колонии общего режима.