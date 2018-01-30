За отказ от остановки на таможне будут штрафовать

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Об этом говорится в сообщении кабинета министров.
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект об установлении административной ответственности за невыполнение водителями требований сотрудника таможенных органов об остановке транспортного средства в приграничных регионах России.
В частности, предлагается распространить действие статьи 12.25 КоАП ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") на правоотношения, связанные с остановкой транспортного средства по требованию должностного лица таможенного органа. Статья 12.25 КоАП предусматривает административный штраф от 500 до 800 рублей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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