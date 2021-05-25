«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянском кольце легковой автомобиль попытался проскочить перед грузовиком, но не успел.
Очередное ДТП произошло 25 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
В 18.48 при повороте на Лесной проспект в сторону Кукковки водитель легковушки попытался проскочить перед бетономешалкой, двигавшейся по внешнему радиусу дороги, но не успел этого сделать. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения.
«За оторванной дверью стояло детское кресло», — прокомментировал в обсуждении один из подписчиков паблика.
Авария была зафиксирована на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».
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