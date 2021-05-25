«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Роман Величко/паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На Древлянском кольце легковой автомобиль попытался проскочить перед грузовиком, но не успел.

Очередное ДТП произошло 25 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В 18.48 при повороте на Лесной проспект в сторону Кукковки водитель легковушки попытался проскочить перед бетономешалкой, двигавшейся по внешнему радиусу дороги, но не успел этого сделать. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

«За оторванной дверью стояло детское кресло», — прокомментировал в обсуждении один из подписчиков паблика.

Авария была зафиксирована на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».