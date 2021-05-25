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«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:30, 26 Мая 2021
фото: © Роман Величко/паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

На Древлянском кольце легковой автомобиль попытался проскочить перед грузовиком, но не успел.

Очередное ДТП произошло 25 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

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В 18.48 при повороте на Лесной проспект в сторону Кукковки водитель легковушки попытался проскочить перед бетономешалкой, двигавшейся по внешнему радиусу дороги, но не успел этого сделать. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

«За оторванной дверью стояло детское кресло», — прокомментировал в обсуждении один из подписчиков паблика.

Авария была зафиксирована на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».

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Комментарии

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АК
2021-05-26 13:39:10
"водитель легковушки попытался проскочить перед бетономешалкой, двигавшейся по внешнему радиусу дороги"

Что значит "попытался проскочить"?
Водитель легковушки выполнял манёвр в полном соответствии требованиям дорожного знака 5.15.2, в отличие от водятла бетономешалки, которые эти требования проигнорировал, двигаясь по кольцу по крайнему правому ряду.
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