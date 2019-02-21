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Новости. Общество
14:43, 21 Февраля 2019
фото: vk.com/dtpptz

За парковку на газонах в Петрозаводске возбудили 952 административных дела

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Более тысячи административных дел возбуждены по итогам работы муниципальных инспекторов Петрозаводска, сообщили в городской администрации.

Сотрудники администрации города обсудили практику применения и вопросы совершенствования республиканского законодательства об административных правонарушениях.

На заседании отмечено, что за прошлый год за несоблюдение норм закона РК "Об административных правонарушениях" муниципальными инспекторами Петрозаводска было возбуждено 1239 дел, направленных на рассмотрение в городскую административную комиссию.

"Основное количество протоколов составлено за нарушения, совершенные в сфере благоустройства. Например, за размещение транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на озелененных территориях, а также на иных территориях общего пользования вне установленных для этого мест, составлено 952 протокола", - сказал начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

Участники заседания обсудили предложения специалистов администрации Петрозаводска о дополнении составов административных правонарушений.

Представители муниципалитета высказались за установление ответственности за ненадлежащее содержание прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям территорий, а также предложили рассмотреть возможность административного наказания в виде конфискации орудий совершения или предметов правонарушений. Работа над республиканским законом "Об административных правонарушениях" будет продолжена.

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