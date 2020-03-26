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За пьяное вождение суд обеспечил автомобилиста в Карелии работой на 180 часов

Новости. Общество
07:55, 27 Марта 2020
фото: © Fotolia / Flippo Romeo
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В Лахденпохском районе мужчина сель за руль пьяным и потерял права, но получил работу на 180 часов, сообщается на сайте Лахденпохского районного суда.

Лахденпохским районным судом осужден местный житель за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном.

Действия виновного квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

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