За полгода ущерб от преступлений в Карелии составил более 750 млн рублей

В прокуратуре республики подготовили краткую характеристику состояния преступности в регионе за 6 месяцев 2019 года.

По сообщению ведомства, в период за январь - июнь 2019 года на территории Карелии было зарегистрировано 6057 преступлений – на 206 (3,5 %) больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Количество тяжких преступлений выросло на 42,6 %, особо тяжких – сократилось на 11,5 %. Рост количества тяжких преступлений вызван изменениями в Уголовном Кодексе РФ. Теперь кражи с банковских счетов отнесены к тяжким преступлениям.

Ущерб от преступлений составил 750 млн 563 тыс. рублей. Это 140,8 % больше аналогичного показателя 2018 года.

Отмечается рост на 16,7 % количества преступлений коррупционной направленности (63). При этом в республике осталось неизменным число фактов получения взятки – 13. Но количество зарегистрированных случаев дачи взятки в этом году на 30,8 % больше прошлогоднего показателя: 13 по отношению к 17. Количество фактов посредничества во взяточничестве увеличилось на 33,3 % (с 3 до 4).

По данным прокуратуры, за шесть месяцев правоохранительными органами республики зарегистрировано 817 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (АППГ - 617), расследовано – 122 (1 полугодие 2018 года соответственно - 60).