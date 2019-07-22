За полгода в Петрозаводске украли 200 крышек люков

С наступлением лета в Петрозаводске все чаще стали пропадать крышки люков.

Статистика удручающая: по данным "РКС-Петрозаводск" с января месяца было украдено более 200 крышек. АО "ПКС-Тепловые сети" лишь за последние два месяца установили около 20 крышек, с января на тепловых сетях украли 72 крышки. В АО "ПКС-Водоканал" краж было еще больше, лишь на канализационных сетях пришлось заменить 58 комплектов люков. Если зимой главной "добычей" воров становятся люки тепловых сетей, т.к. снег на них тает из-за высокой температуры воды, проходящей в трубах, то летом страдают и люки водопроводных сетей.

Пожалуй, меньшее зло, которое может принести отсутствие крышки на колодце – неприятный канализационный запах. Но ведь в колодец могут провалиться дети, невнимательные пешеходы, домашние питомцы, не говоря уже об автомобилях, постоянно попадающих в ДТП из-за отсутствия крышки. Возьмем, например, любимое многими петрозаводчанами и одно из самых многолюдных мест города – набережную у Онежского озера. Сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" дважды устанавливали крышки на колодцах, расположенных рядом с набережной, и крышки дважды воровали. На этот раз АО "ПКС-Тепловые сети" пошли на крайние меры: установили на колодцах бетонные плиты вместо крышек (благо, сети в месте, где расположены колодцы, выведены из эксплуатации). Может, бетонные плиты не будут пользоваться такой популярностью среди горожан, как люки? К сожалению, поймать воров сложно и сделать это удается не всегда, но если вы видите подозрительных людей, пытающихся утащить крышку люка, не проходите мимо, звоните в полицию! Возможно, ваша бдительность спасет чью-то жизнь, все мы понимаем, какими последствиями может обернуться падение в колодец с большой высоты. За преступление вору грозит уголовная ответственность, реальный срок и денежный штраф. А стоит ли проданная крышка люка человеческой жизни? Пожалуй, даже перед вором не должен стоять этот вопрос.