За полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником

Дату 4 ноября считают только 4% участников опроса «Столицы на Онего».

Учреждение Дня народного единства стало в России краеугольным камнем в формировании новой государственной идеологии, которая с одной стороны должна была вытеснить из постсоветского общества коммунистические обряды, а с другой – похоронить эпоху региональных «суверенитетов» девяностых. Однако, как показал опрос «Столицы на Онего», проведенный в начале ноября, праздничной эту дату считают лишь 4 процента наших читателей.

Почему так произошло, читайте в статье «Дата из Смутного времени».