За последние 24 часа в России зарегистрировано 379 смертей больных коронавирусом

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 86 122, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 11 359 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 246 079человек.

Выздоровели 3 811 797 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 12 391 человек.

Летальных случаев за все время: 86 122, за минувшие сутки зарегистрировано 379 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 397 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 февраля остаются 565 001 человек.