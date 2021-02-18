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За последние 24 часа в России зарегистрировано 470 смертей больных коронавирусом

Новости. Общество
11:24, 19 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 82396, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 13 433 случая COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 139 031 человек.

Выздоровели 3 679 949 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 18 637 человек.

Летальных случаев за все время: 82 396, за минувшие сутки зарегистрировано 470 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 108,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 374 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 февраля остаются 604 357 человек.

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