Еще двое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки

Всего с начала пандемии от коронавируса умер 551 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом пишет министр здравоохранения на своей странице в соцсети.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 551 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 жителей республики. Из этого числа 53 человека — заболевшие, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, 1 человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47376 человек.

Выздоровели 45588 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 67 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7715,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3456,2 случая, по Северо-Западу — 6014,8.

Ранее в оперштабе сообщили, что обстановка с заболеваемостью в Карелии стабилизировалась.