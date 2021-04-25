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Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 135

Новости. Общество
09:23, 26 Апреля 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За минувшие сутуи от внебольничной пневмонии скончался еще один мужчина.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 26 апреля, за сутки зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Скончался 64-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 4 человека.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5803 пациента, 135 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее пожилой житель Карелии с больным сердцем скончался от пневмонии.

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