Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 135

За минувшие сутуи от внебольничной пневмонии скончался еще один мужчина.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 26 апреля, за сутки зарегистрирована еще одна смерть от пневмонии. Скончался 64-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID-19 у пациента был отрицательным.

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 4 человека.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5803 пациента, 135 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Ранее пожилой житель Карелии с больным сердцем скончался от пневмонии.