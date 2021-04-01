За последние сутки в России скончались 400 больных коронавирусом

Общее количество погибших от коронавируса за время пандемии составило 99 633 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 8 792 случая COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 563 056 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 400 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 99 633.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 9 832 человека. Число выписанных пациентов выросло до 4 186 251.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 120,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 359 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 апреля остаются 490 311 человек.