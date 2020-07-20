За последние сутки в России выявлено 5 842 человека, заболевших коронавирусной инфекцией

О ситуации с заболевание COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

В Российской Федерации зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Всего за время пандемии выздоровело 562 384 человека, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 782 пациента.

Летальных случаев за все время: 12 580. За последние сутки подтверждено 153 летальных случая с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 197 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 июля остаётся 270 199 человек.