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"За последние три десятка лет население Карелии утратило интерес к волеизъявлению"

Новости. Общество
09:54, 03 Июля 2020
фото: ©ЦИК Карелии
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В чем причина низкой явки жителей республики на всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны?

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, за неделю явка едва-едва дотянула до 46%, и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе после Мурманской области. Как считает журналист Валерий Поташов, причиной тому – политическая апатия, которая наблюдается в республике уже не первое десятилетие. Напомним, что во всесоюзном референдуме за сохранение СССР, который проходил в марте 1991 года, в Карелии участвовали почти 76% избирателей, и 76% из них высказались в поддержку Советского Союза. На всероссийское голосование по проекту "ельцинской" Конституции в 1993 году в республике пришли только 53% граждан, из которых Основной закон страны одобрили около 71%. Доля тех, кто поддержал "путинские" поправки в 2020 году, оказалась примерно такой же, однако более половины населения Карелии это голосование проигнорировало.

Политическая активность на региональных и муниципальных выборах в республике выглядит более удручающе. Так, на мартовских выборах в городской совет Сортавалы, где наблюдалась довольно жесткая политическая борьба, на участки для голосования пришла всего четверть избирателей, и даже явка на выборы главы Карелии в 2017 году составила чуть более 29%.

"Все это говорит о том, что за последние три десятка лет население республики утратило интерес к волеизъявлению", –  полагает Валерий Поташов.

Читайте подробнее в статье "Явка провалена".  

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-07-03 10:19:10
Утратило интерес не к волеизъявлению, а к этому цирку.
новый
2020-07-03 10:01:08
Утратило интерес к либерастам
Гость
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