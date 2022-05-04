За праздники 35 водителей в Карелии не прошли проверку на трезвость

За минувший выходные автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 35 водителей с признаками опьянения.

Рейды «Контроль трезвости» проходили на дорогах республики с 7 по 10 мая. За эти дни инспекторы остановили 35 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В числе нарушителей оказались 3 женщины, все они отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Теперь всем нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, пьяный 18-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими на севере Карелии.