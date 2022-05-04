Пьяный 18-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими на севере Карелии

В Костомукше автомобиль врезался в дерево, пострадали водитель и пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 10 мая около 4.20 18-летний водитель, двигаясь на автомобиле Fiat по территории садового товарищества «Вангозеро», врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель и его 18-летний пассажир.

У водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения, автоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование на месте ДТП с помощью алкотестера. Показания прибора подтвердили предположения полицейских — молодой человек был пьян. Теперь водителю, стаж которого составляет менее 5 месяцев, грозит лишение водительских прав.

Ранее сообщалось, пьяный водитель устроил гонки в центре Петрозаводска, пытаясь уйти от полиции.