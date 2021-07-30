За прошедшие сутки 16 детей заразились коронавирусом в Карелии

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 5457 детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 2 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5457. За сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 13 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4945.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 155 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 56300 человека, умерли 728 пациентов.