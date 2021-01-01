За прошедшие сутки в Карелии с коронавирусом госпитализировали на 17 человек меньше

За минувшие 24 часа в Карелии с диагнозом COVID-19 госпитализировано 685 человек, а сутками ранее в больницы попали 702 коронавирусных больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков, по данным на 1 января в стационарах находятся 685 пациентов с коронавирусом. Из них 551 – в состоянии средней тяжести, 125 - тяжелых больных, в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ – 9 человек.

Число свободных коек для лечения коронавирусных больных увеличилось с 21.0 до 21.6%, но по-прежнему остается на критическом уровне.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 361 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28271 человек. Выздоровели – 21665. Умерли 163 пациента.