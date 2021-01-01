За прошедшие сутки в России вылечились от коронавируса 25798 человек

Общее число выписанных по выздоровление пациентов 2 580 138, сообщили в оперштабе России.
За последние сутки в России выявлено 27 039 случаев COVID-19. Всего инфицировано в коронавирусом в России 3 186 336 человек.
Выздоровели за время пандемии 2 580 138, за последгние сутки выписаны по выздоровлению 25 798 пациентов.
За все время зарегистрировано 57 555 летальных случаев, за прошедшие 24 часа - 536 смертей от COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 474 тысячи теста.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 января остаются 665 912 человек.
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