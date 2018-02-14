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Новости. Общество
22:00, 14 Февраля 2018

За сексуальное насилие над детьми младше 14 лет предложили сажать пожизненно

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Законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, если они повлекли тяжкие последствия для жизни и здоровья, внесен в Госдуму.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера Госдумы, руководителя межфракционной рабочей группы по разработке законопроекта Ирину Яроваю.

"Все наши предложения сформированы на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания", - заявила Яровая.

Законопроект внесен представителями всех фракций Госдумы. Документ поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского.

"Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья", - сказала Яровая.

По ее словам, "из-за высокой латентности этих преступлений, психологической подавленности и замкнутости детей, находящихся в ситуации постоянного насилия, информация о совершении этих преступлений появляется значительно позже".

Кроме того, "впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками", добавила вице-спикер. "Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением", - добавила она.

"Впервые предусматриваем ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей. Вводим как отягчающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Кроме того, мы предлагаем возможность присутствия психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия", - сказала она.

"Принятие законопроекта будет способствовать не только совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения новых преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания виновных, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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