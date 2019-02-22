11:21, 22 Февраля 2019
За сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей житель Карелии отправился в колонию
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В Сегеже мужчина признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием и судом установлено, что 32-летний житель Сегежи совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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